MotoGP, Jorge Martin: “Siamo vicini a trovare la strada giusta”

“È una pista che mi piace e dove lo scorso anno ero andato forte, pur non concludendo la gara. Penso di essere in ottime condizioni e vedremo se riuscirò a star meglio con la moto nuova: sicuro siamo vicini a trovare la strada giusta. Ma penso questa sia la pista più difficile della stagione, perché ci sono tante salite e discese e devi saper gestire bene l’acceleratore e il freno anteriore, cercando di non impennare. È uno dei circuiti in cui la moto conta meno”. Lo ha detto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) nel corso della conferenza stampa piloti del Gran premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Portimao. “Le moto 2024 e 2023 sono simili in termini di velocità, ma suppongono che scegliendo la stessa moto di Pecco avrò le stesse possibilità – ha detto -. La moto è più stabile rispetto allo scorso anno, ma sarà difficile valutare in termini di decimi sul giro. Futuro? Non è ancora il momento di parlarne: ci sta lavorando il mio manager”.

Martin ha poi aggiunto: “In Qatar la mia strategia consisteva nel mantenere di più la calma nei primi giri. Solitamente il tipo di strategia dipende dal tracciato: è stato difficile nel momento in cui mi sono ritrovato dietro a Pecco, però il suo approccio è stato migliore”. Infine, Martin ha parlato della firma di Aldeguer con Ducati per la prossima stagione: “Congratulazioni, è un amico e sono molto contento per lui. Avrà una situazione simile alla mia quando sono arrivato in moto GP con la Pramac: merita moltissimo questa opportunità”.