LIVE – Conegliano-Perugia 25-19 25-21 25-11: A1 Femminile 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le Pantere di Daniele Santarelli, reduci dal trionfo al Mondiale per Club, vogliono chiudere l’anno in bellezza davanti al proprio pubblico e conquistare un’altra vittoria. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Matteo Bertini, dodicesima in classifica, che proverà a strappare qualche punto alla corazzata veneta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 26 dicembre al Pala Verde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Perugia di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CONEGLIANO – PERUGIA 25-19 25-21 25-11

__________________________________________________________

TERZO SET – Conegliano chiude set e match, 25-11.

TERZO SET – Conegliano a tre puti dal match.

TERZO SET – Massimo vantaggio Conegliano, 16-9.

TERZO SET – Resta in scia Perugia, 9-7.

TERZO SET – Avanti Conegliano, 3-2.

FINE SECONDO SET

SECONDO SET – Conegliano chiude anche il secondo set, 25-21

SECONDO SET – Conegliano a 4 punti dal set, 21-20.

SECONDO SET – Rientra Conegliano, 18-18.

SECONDO SET – Sempre sotto Conegliano, 10-13.

SECONDO SET – Avanti Perugia, 4-7

FINE PRIMO SET

PRIMO SET – Chiude il primo set Conegliano 25-19.

PRIMO SET – Allunga Conegliano, 16-12.

PRIMO SET – Avanti Conegliano, 6-4.

PRIMO SET – Punteggio in parità, 2-2.

PRIMO SET – Si parte.

16:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Conegliano e Perugia.