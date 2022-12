Conegliano-Perugia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2022/2023 volley

Sta per terminare il conto alla rovescia per Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bartoccini Fortinfissi Perugia, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le Pantere di Daniele Santarelli, reduci dal trionfo al Mondiale per Club, vogliono chiudere l’anno in bellezza davanti al proprio pubblico e conquistare un’altra vittoria. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Matteo Bertini, dodicesima in classifica, che proverà a strappare qualche punto alla corazzata veneta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 26 dicembre al Pala Verde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Conegliano-Perugia della Serie A1 Femminile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Conegliano-Perugia della Serie A1 Femminile 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.