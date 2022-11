LIVE – Galles-Iran 0-2, girone B Mondiali Qatar 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Galles-Iran, match valevole per la seconda giornata del girone B dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione britannica, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all’esordio con gli Stati Uniti, sono in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. L’obiettivo è portare a casa i tre punti in attesa proprio degli americani, per poi eventualmente giocarsi tutto nell’ultimo turno. Discorso diverso per gli asiatici che, dopo la pesantissima sconfitta incassata con l’Inghilterra, sono praticamente obbligati a vincere per poter continuare a sperare nel passaggio del turno. In caso di doppio successo contro Galles e Stati Uniti gli iraniani si garantirebbero gli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 11:00 di venerdì 25 novembre, chi avrà la meglio?

Galles-Iran 0-2 (90+9′ Cheshmi, 90+11′ Rezaeian)

TERMINA QUI LA PARTITA!

90+11′ – RADDOPPIO!!!! REZAEIAN!!!

90+9′ – Cheshmi!!! Con una conclusione da fuori allo scadere l’Iran passa meritatamente in vantaggio!

90+9′ – GOL IRAN!!!!!!!

90+4′ – Prova a spingere con le ultime forze l’Iran, alla ricerca dei tre punti.

90′ – Nove minuti di recupero.

88′ – Ancora l’Iran vicino alla rete. Di pochissimo fuori la conclusione di Torabi.

87′ – Inevitabile cartellino rosso per Hennessey. Galles in dieci uomini!

86′ – L’arbitro viene richiamato dal VAR.

85′ – Uscita a vuoto di Hennessey su Taremi. Molto scomposto l’intervento. Solo cartellino giallo la decisione.

81′ – Davies ci prova, ma il suo tiro finisce alto.

72′ – E’ un dominio da parte dell’Iran, che si procura un altro corner.

71′ – Ezatollahi da fuori! Respinge Hennessey.

66′ – Ed è costretto ad uscire Azmoun. Al suo posto Ansarifard.

63′ – Azmoun continua a non sembrare in condizioni fisiche ottimali.

56′ – Ancora la formazione asiatica che si fa vedere in area di rigore.

53′ – Partita che ora è molto vivace, come dimostrano le occasioni nate negli ultimi minuti.

51′ – ALTRO PALO IRAN! Sullo sviluppo dell’azione arriva la conclusione di Gholizadeh che si stampa sull’altro palo!

51′ – CLAMOROSO PALO DI AZMOUN! Scatta in profondità e calcia sul primo palo, ma colpisce il legno!

46′ – Si riparte! Nessuna sostituzione.

FINE PRIMO TEMPO

45’+4 – Batti e ribatti in area di rigore. Il Galles riesce a spazzare.

45’+3 – Punizione per l’Iran e giallo per Rodon. Il primo della partita.

44′ – Quattro minuti di recupero.

41′ – Imbucata di Davies per Wilson. Corner per il Galles.

37′ – Ci prova ancora il Galles con Neco Williams, ma l’Iran allontana. Punteggio fermo sullo 0-0

29′ – Hosseini non si fa trovare impreparato sulla prima conclusione in porta di Bale.

26′ – Può proseguire l’attaccante iraniano.

25′ – A terra Azmoun, entrano i sanitari. Potrebbe essere una brutta tegola.

19′ – Allontana la difesa iraniana.

18′ – Ora un punizione da posizione interessante per il Galles.

15′ – Annullata la rete del vantaggio all’Iran. Gholizadeh era in netto fuorigioco sull’ultimo passaggio da parte di Azmoun. Un’occasione sprecata.

11′ – La prima occasione è per il Galles. Arriva in spaccata Moore, ma i riflessi di Hosseini sono buoni.

5′ – L’Iran sembra essere entrato subito in partita. Gia un paio di palle pericolose in profondità sulle quali ha chiuso la difesa gallese.

1′ – Si parte!

10:55 – E’ il momento degli inni nazionali.

10:50 – Buongiorno, amici di Sportface. Pronti ad una nuova giornata di match Mondiali dal Qatar. Si inizia con Galles-Iran.