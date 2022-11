Mondiali Qatar 2022: l’Iran nel recupero si prende una meritata vittoria, Galles sconfitto 2-0

L’Iran gioca una grande partita e nel recupero riesce meritatamente a superare il Galles per 2-0 nel match del Girone B dei Mondiali di Qatar 2022. Grande reazione da parte della squadra di Queiroz dopo la brutta prima uscita contro l’Inghilterra, e per più di novanta minuti solamente la sfortuna ha negato il gol agli iraniani. Contro un Galles autore di una prestazione a dir poco pessima, nei minuti di recupero Cheshmi e Rezaeian regalano una fondamentale vittoria alla propria squadra, che ora si appresta ad affrontare gli Stati Uniti sognando la qualificazione.

LA PARTITA – Un primo tempo intenso, a tratti vivace e decisamente equilibrato. L’Iran fa vedere qualcosa in più, ma alla fine le due squadre riescono a creare un’occasione per parte. I primi a rendersi pericolosi sono i gallesi, con una spaccata a centro area da parte di Moore. Ottimi i riflessi dell’estremo difensore Hosseini. Un po’ sprecata la chance avuta dagli asiatici, che dopo un recupero palla, mettono Azmoun davanti al portiere, seppur in posizione leggermente defilata. Troppo altruismo da parte del talento iraniano, che invece di tirare serve Gholizadeh al centro dell’area. Il centrocampista dello Charleroi segna, ma è in nettissima posizione di fuorigioco. Nell’ultimo quarto d’ora di gioco della prima frazione c’è poco da segnalare.

Al ritorno in campo è ancora l’Iran a spingere sull’acceleratore e al 51° minuto ha una clamorosa doppia occasione: Azmoun scappa via in profondità e tira sul primo palo, ma colpisce il legno. Pochi secondi dopo, sullo sviluppo dell’azione, ci prova Gholizadeh, la cui conclusione si stampa però sull’altro palo della porta difesa da Hennessey. Il Galles non riesce mai a rendersi pericoloso e a tre minuti dal termine resta anche in dieci. Con Taremi lanciato in profondità, Hennessey compie una maldestra uscita a vuoto, anche piuttosto violenta. Il direttore di gara decide per il cartellino giallo, ma dopo essere stato richiamato dal VAR opta per il rosso. Durante i nove minuti di recupero arriva la meritata apoteosi per la squadra di Queiroz. Al 98° Cheshmi, subentrato nella ripresa, trova la conclusione vincente da fuori area. Due minuti dopo, a recupero ormai scaduto, arriva anche il raddoppio in contropiede da parte di Rezaeian. Esulta l’Iran, che ora ha chances di qualificazione.