Highlights e gol Galles-Iran 0-2, Mondiali Qatar 2022 (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il video con gli highlights e i gol di Galles-Iran 0-2, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento a Doha con uno spareggio che di fatto si disputa per evitare di dover salutare la coppa del mondo già ora. Primo tempo che va in archivio a reti bianche, nella ripresa succede di tutto: il portiere Hennessey viene espulso col Var e nel finale arrivano due gol degli asiatici con Cheshmi e Ramin. Di seguito le immagini salienti.

LE PAGELLE