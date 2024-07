Wimbledon 2024: Musetti batte Comesana e la pioggia, primi ottavi ai Championships

Lorenzo Musetti centra la seconda settimana di Wimbledon per la prima volta in carriera. Il finalista del Queen’s deve lottare un pomeriggio intero tra sospensioni per pioggia e quattro set, due dei quali parecchio tirati nel punteggio. Alla fine, è l’azzurro a spuntarla per 6-2 6-7(4) 7-6(3) 6-3 sul numero 122 al mondo, capace di estromettere al primo turno a sorpresa il russo Rublev. Era una chance da non fallire per Lorenzo, che adesso se la vedrà con un’altra rivelazione di questi Championships: il lucky loser Mpetshi Perricard, che a suon di ace si è ritagliato un ruolo da protagonista in questa edizione all’All England Club.

IL TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Primo set dominato da Musetti. L’azzurro parte forte sia al servizio che in risposta e si porta avanti di un break togliendo il primo turno di battuta a Comesana. Parziale di 12 punti a 3 e 3-0 iniziale per il carrarino. Si seguono i servizi per il resto del set con Musetti che toglie la battuta all’argentino anche in chiusura e conclude un primo parziale a senso unico con il punteggio di 6-2 in 29 minuti.

Nel secondo set Musetti continua ad essere particolarmente incisivo in risposta e si conquista due palle break sull’1-0. Comesana è bravo ad annullare la prima, mentre Musetti spreca a rete la seconda. L’azzurro risente dell’occasione mancata e concede, nel game successivo, la prima palla break dell’incontro. Il servizio torna a lavorare e il carrarino sale 2-1. Comesana prende fiducia e gli scambi iniziano ad equilibrarsi e ad allungarsi. L’argentino salva una palla break sul 3-2 Musetti e annulla due set point sul 5-4 con due solide prime al centro. Nessuna occasione negli ultimi game e si va al tie-break. Tie-break che si apre con mini break per parte per l’1-1 iniziale. Musetti sbaglia una semplice volée sul 3-2 e manca l’occasione per girare sopra 4-2. Comesana tiene le due battute, sale 4-3 e trova un’ottima risposta alla prima dell’italiano e va 5-4 e due servizi. L’argentino non trema e chiude il secondo set 7-6(4) in un’ora e dieci minuti.

Il carrarino non riesce a scrollarsi di dosso l’arcigno avversario, deve fare i conti con un’interruzione per pioggia sull’1-0 e il rischio è che perda anche la pazienza. Proprio l’azzurro è il primo a concedere palla break nel terzo set, salvata anche grazie all’ausilio del falco, poi per due volte non riesce a strappare la battuta al sudamericano dal 15-40 e viene trascinato nella lotta punto a punto. La frazione sfocia in un nuovo tie-break dove, questa volta, Lorenzo fa valere le categorie di differenza: il punto che vale il 4-2 è un saggio del repertorio completo di Musetti, che si scuote e si fa sentire anche ‘vocalmente’ con la prima vincente del 7-3. Il progetto di fuga dell’italiano viene smorzato da una nuova sospensione per pioggia sull’1-1 nel quarto, ma al rientro in campo le idee si sono definitivamente riordinate e c’è ben poco da soffrire: filotto di tre giochi consecutivi per l’allungo sul 4-1 e Comesana che resta agganciato in qualche modo al treno della partita cancellando anche due match point nell’ottavo gioco. Ma Musetti non si scompone e sul 5-3 30-30 piazza un ace e un servizio vincente per archiviare la pratica.