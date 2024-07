Wimbledon 2024, Day 2: Centre Court per Djokovic e Murray, 5 gli azzurri in programma

Dopo una giornata inaugurale con poche sorprese a livello maschile e qualche caduta eccellente tra le donne, Wimbledon 2024 si appresta a vivere un martedì in cui è in programma la chiusura degli incontri di primo turno. E, sempre rispettando le famose tradizioni locali, sarà la vincitrice della passata edizione, Marketa Vondrousova, a debuttare sul Centre Court contro la spagnola Bouzas Maneiro. A seguire, due incontri maschili, di due che su quel prato hanno fatto la storia. Prima Novak Djokovic, che a poche settimane dall’infortunio al menisco si dichiara prontissimo in vista dell’esordio contro il ceco Kopriva. A seguire sarà il turno dell’idolo di casa, quell’Andy Murray protagonista per l’ultima volta su quell’erba che gli ha donato lo Slam e anche un oro olimpico. Lo scozzese ha temuto di non farcela, dopo il problema alla schiena patito al Queen’s, ma ce l’ha messa tutta per regalarsi un’ultima apparizione davanti al suo pubblico. Contro il ceco Machac, specialmente se la condizione è ben lontana dal 100%, parte con gli sfavori del pronostico.

La Gran Bretagna, però, quest’anno si affida anche a Jack Draper, che arriva a Wimbledon dopo una stagione di preparazione in cui ha fatto sognare gli appassionati locali. Testa di serie numero 28, il classe ’01, scenderà in campo sul Court N°2 contro lo svedese Ymer. Niente Court N°1, che è invece andato ad Alexander Zverev, il quale non dovrebbe incontrare problemi nel suo match contro Carballes Baena. Prima di lui Elena Rybakina contro Ruse, mentre a seguire sarà il turno della prima giocatrice del mondo Iga Swiatek contro Sofia Kenin.

Diversi gli incontri da tenere d’occhio, in entrambi i tabelloni. Tra gli uomini un interessante Korda-Mpetshi Perricard, con lo statunitense che non sarà stato troppo felice di vedersi sorteggiato contro il lucky loser francese dal grande servizio dopo il ritiro di Davidovich Fokina. Rune e Tsitsipas dovrebbero andare sul velluto rispettivamente contro Kwon e Daniel, così come Rublev opposto all’argentino Comesana. Intrigante il matchup tra una delle sorprese di questo 2024, ovvero Alejandro Tabilo, e il britannico Daniel Evans, sempre un osso duro da queste parti seppur lontano dai fasti di un tempo. In campo femminile la due volte finalista del torneo Ons Jabeur sfida la nipponica Uchijima, ma tra i match più attesi c’è quello tra Caroline Wozniacki e la statunitense Alycia Parks. Quest’ultima, che fino a poche settimane fa era in una striscia negativa lunghissima, da quando ha ritrovato l’erba sembra non poter più perdere e ha infilato nove vittorie consecutive tra il WTA 125 di Gaiba e le qualificazioni dei Championships.

IL TENNIS ITALIANO

Una giornata d’apertura con ben nove azzurri impegnati, ci lascia con un Day 2 un po’ più scarno. Si inizia, però, sin dalle ore 12:00 con tre dei cinque nostri portacolori in campo: Luciano Darderi ha certamente meno esperienza di Choinski sull’erba, ma il suo livello è decisamente più alto e parte favorito. Lorenzo Musetti non può sbagliare contro il veterano transalpino Constant Lestienne, mentre Luca Nardi deve dare un segnale importante in un match non facile, ma neanche chiuso, contro l’argentino Etcheverry, 31esimo giocatore del seeding. Debutto ostico per Flavio Cobolli, che in queste settimane sull’erba ha espresso un ottimo tennis, ma lo stesso vale per il suo avversario, l’australiano Hijikata. Tra le donne è il turno di Lucia Bronzetti, anche lei non fortunatissima: parte sfavorita contro Leylah Fernandez.