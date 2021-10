Atp Vienna 2021: primo turno amaro per Mager, Novak s’impone in due tie-break

by Antonio Sepe

Gianluca Mager - Foto Ray Giubilo

Gianluca Mager è stato sconfitto al primo turno dell’Atp 500 di Vienna 2021 da Dennis Novak. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, l’azzurro non è riuscito a farsi strada nel main draw, andando subito a sbattere contro la wild card locale. 7-6(4) 7-6(4) lo score dell’incontro, maturato dopo un’ora e 42′ di gioco. Beffa incredibile per Mager, eliminato senza aver mai ceduto il servizio. Novak attende ora il vincente del match Sinner-Opelka e tenterà di compiere un’altra impresa davanti ai suoi tifosi.

CRONACA – Primo set, e match in generale, dominato dai servizi. Basti pensare che su 12 giochi viene concessa una sola palla break. Purtroppo Mager non riesce a sfruttarla, nel secondo gioco, e del break non ce ne sarà neppure più l’ombra. Si giunge dunque al tie-break, dove l’austriaco ottiene subito un mini-break e non trema sul proprio servizio. Il primo punto in battuta lo perde proprio sul 6-3, primo dei tre set point. Poco male, tuttavia, visto che riesce comunque ad imporsi per 7 punti a 4. Il copione non cambia nel secondo set, dove per dieci games si arriva appena una volta ai vantaggio. A sorpresa, sul 5 pari Novak si disunisce e offre due palle break al suo avversario. Mager non riesce però ad approfittarne e si vede costretto ad un nuovo tie-break. L’esito purtroppo è lo stesso e, dunque, a volare al secondo turno è il suo avversario.