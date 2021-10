Eurocup 2021/2022: Venezia-Bursaspor 62-70: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Stefano Tonut, Venezia 2018-2019 - Foto "championsleague.basketball"

L’Umana Reyer Venezia perde 62-70 in casa contro Frutti Extra Bursaspor nella sfida valevole per la seconda giornata del girone B della Eurocup 2021/2022 di basket maschile. Ko inspiegabile dei lagunari, avanti per tre quarti di gara ed apparentemente in controllo. Un parziale finale da 24-5 nel quarto decisivo, però, condanna la Reyer, che va incontro alla prima sconfitta nella competizione. Derek Needham miglior realizzatore della serata con 18 punti.

Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

LA PARTITA – Avvio di match in cui regna l’equilibrio e con le due squadre che avanzano punto a punto. I rispettivi vantaggi superano raramente il possesso e nel complesso si assiste ad una partita combattuta e gradevole. L’Umana Reyer sale però in cattedra nel secondo parziale e rompe l’equilibrio, staccando gli avversari notevolmente e andando al riposo sul +10. Il terzo quarto è, per distacco, il più brutto della serata. Tantissimi errori da entrambe le parti ed appena 12 punti a testa segnati. Il vantaggio dei lagunari però resta intatto e la vittoria comincia ad intravedersi all’orizzonte. I giochi sembrano quasi fatti, ma il quarto parziale rimescola tutte le carte in tavola. La Reyer vive infatti un lungo momento di blackout e non riesce più a segnare. Allo stesso tempo non è affatto solida in difesa e concede molto. Risultato? Dominio Bursaspor, che s’impone con un parziale di 24-5 e porta a casa la vittoria.

TABELLINO VENEZIA-BURSASPOR 62-70 (22-21, 23-13, 12-12, 5-24)

VENEZIA: Stone 3, Tonut 10, Daye 6, De Nicolao 2, Sanders 4, Phillip 5, Echodas 6, Brooks 9, Vitali 7, Watt 10, Mazzola N.E., Charalampopoulos N.E.

BURSASPOR:

Freeman 15, Needham 18, Turen 9, Al 2, Bitim 2, Andrews 3, Hayes 6, Guven 10, Dudzinski 5, Selcuk N.E., Ozalp N.E., Sezgun N.E.