Hockey su prato, le azzurre convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2022

by Deborah Sartori

La nazionale italiana di hockey su prato - Foto Mezzelani/GMT

Roberto Carta, allenatore della Nazionale femminile di hockey su prato, ha diramato la lista delle convocate per il torneo di qualificazione alla World Cup 2022, in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre 2021. La squadra azzurra si riunirà nella città toscana martedì 12 ottobre per preparare al meglio il PreMondiale, dove si sfideranno otto squadre. L’Italia (17esima al mondo), sfiderà Bielorussia (21), Francia (27), Galles (25), Irlanda (12), Polonia (23), Russia (20) e Scozia (19). La formula è quella a eliminazione diretta. I quarti di finale Russia-Bielorussia (h. 9:00), Irlanda-Francia (h. 11:30), Scozia-Polonia (h. 14:00), Italia-Galles (h. 16:30) si svolgeranno giovedì 21 ottobre.

Le vincitrici poi torneranno in campo sabato 23 per le semifinali. La vincente di Irlanda-Francia sfida la vincente di Russia-Bielorussia alle 12:00, la vincente di Italia-Galles scende in campo alle 14:30 contro la vincente di Scozia-Polonia. La finale si giocherà invece domenica 24 ottobre alle 16:30: chi vince stacca il pass per i Mondiali 2022. Di seguito le convocate.

LE AZZURRE CONVOCATE

PORTIERI: CARUSO LUCIA (STADE FRANCAIS), PIRAS GIORGIA (POLISPORTIVA FERRINI).

DIFENSORI: BIANCHI EUGENIA (HC ARGENTIA), BORGIA BARBARA (ROYAL DARING HC), DALLA VITTORIA TERESA (ROYAL EVERE WHITE STAR), GALIMBERTI LUCIANA (ROYAL DARING HC), PESSINA IVANNA (HOLCOMBE), PUGLISI SARA (LAREN MHC), TIDDI CHIARA (LAREN MHC), TRAVERSO CELINA (SFRC).

CENTROCAMPISTI: BERTARINI ANA (ROYAL DARING HC), BORMIDA ELETTRA (BUTTERFLY ROMA HCC), LAURITO SOFIA (WATERLOO DUCKS), MALDONADO SOFIA (CLUB UNIVERSITARIO HOCKEY), MIRABELLA DALILA (POLISPORTIVA VALVERDE), SOCINO MARIA MERCEDES (HURLING CLUB).

ATTACCANTI: BRUNI ANTONELLA (ROYAL VICTORY HC), CARTA FEDERICA (SG AMSICORA), DE BIASE PILAR (HC ARGENTIA), MORONI AGUEDA (UD TABURIENTE), OVIEDO LARA (GANTOISE HOCKEY CLUB), PASTOR MERCEDES (HERAKLES HC).