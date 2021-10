Wanda Nara torna con Icardi: “Avevamo firmato il divorzio, poi è arrivata quella lettera”

by Redazione

Wanda Nara - Foto Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi sono ufficialmente tornati insieme. A rivelarlo è proprio la donna, che attraverso un lungo post su Instagram ha fatto chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni. “Ho chiesto a Mauro il divorzio. Quando ha capito che non c’era altro da fare, mi ha detto che separarci era l’unico modo per mettere fine a questo dolore allora avremmo dovuto farlo. Siamo andati dall’avvocato e abbiamo firmato l’accordo, con Mauro che ha firmato immediatamente tutte le condizioni. Il giorno dopo, però, mi ha scritto una lettera come mai nessuno aveva fatto e lì ho capito una cosa: quando ho tutto in realtà non ho niente se non sono con lui. Sono certa che questo momento difficile ci renderà ancora più uniti come coppia e come famiglia. Liberamente ci siamo scelti di nuovo, ti amo!“. Volge dunque al termine, almeno apparentemente, la telenovela che nelle scorse settimane aveva scatenato il mondo del web e non solo.