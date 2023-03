Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023: le farfalle nettamente prime dopo il primo giorno di gare

Il circuito internazionale di Ginnastica Ritmica del 2023, dopo Atene, prosegue con la World Cup di Sofia, palcoscenico nel 2022 del Mondiale che ha consacrato campionessa iridata Sofia Raffaeli. Dopo i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Raffaeli si posiziona al secondo posto provvisorio del concorso generale con 66.550, dietro alla bulgara Stiliana Nikolova (66.950) e davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (64.250). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il suo 33.300 al cerchio e il 33.250 alla palla, si assicura così anche le prime due finali di specialità che si disputeranno domenica. Milena Baldassarri si posiziona temporaneamente in 12ª posizione con 59.250: l’Aviere dell’Aeronautica Militare, con il suo 30.700, è riuscita ad entrare nella Final 8 alla palla. Tara Dragas, al suo esordio in una World Cup senior, finisce la gara di oggi in 19ª posizione con 58.350 punti. Nulla è ancora definitivo: appuntamento a domani per la seconda parte dell’All-Around individuale, che decreterà la vincitrice della seconda tappa di Coppa del Mondo.

Dopo le individualiste, è toccato alle squadre entrare in pedana per sfidarsi nel concorso generale della World Cup di Sofia. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori hanno gareggiato contro gli altri 12 gruppi in gara, sbaragliando la concorrenza con 35.450 punti ai 5 cerchi. Con il primo punteggio di giornata, quindi, si assicurano un posto per la finale di domenica. Le farfalle torneranno sulla pedana dell’Arena Armeec di Sofia domani per l’esercizio misto che decreterà la squadra vincitrice dell’All around.