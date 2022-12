Calendario ginnastica artistica 2023: date, programma e tutti gli eventi

Il calendario completo con tutti gli eventi della ginnastica artistica nel 2023. Altra stagione piena di appuntamenti nazionali e internazionali, pronti a regalarci altre grandi emozioni. Tra questi spiccano i Mondiali, che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 30 settembre all’8 ottobre e che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Da non perdere anche gli Europei, in programma ad Antaliya (Turchia) dall’11 al 16 aprile, così come le quattro tappe di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti. Di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO COMPLETO

10-11 febbraio: Serie A – Prima tappa Firenze (Italia)

23-26 febbraio: Coppa del Mondo di specialità Cottbus (Germania)

1-4 marzo: Coppa del Mondo di specialità Doha (Qatar)

3-4 marzo: Serie A – Seconda tappa Ravenna (Italia)

9-12 marzo: Coppa del Mondo di specialità Baku (Azerbaijan)

29 marzo-2 aprile: Mondiali juniores Antaliya (Turchia)

11-16 aprile: Europei Antaliya (Turchia)

27-30 aprile: Coppa del Mondo di specialità Il Cairo (Egitto)

5-6 maggio: Serie A – Terza tappa Ancona (Italia)

25-28 maggio: World Challenge Cup Varna (Bulgaria)

26-28 maggio: Serie A – Finale Scudetto Sede da definire (Italia)

1-4 giugno: World Challenge Cup Tel-Aviv (Israele)

8-11 giugno: World Challenge Cup Osijek (Croazia)

1-3 settembre: World Challenge Cup Mersin (Turchia)

6-10 settembre: Campionati Italiani Assoluti Padova (Italia)

8-10 settembre: World Challenge Cup Szombathely (Ungheria)

16-17 settembre: World Challenge Cup Parigi (Francia)

30 settembre-8 ottobre: Mondiali Anversa (Belgio)