Assoluti Ginnastica Artistica: Alice D’Amato vince l’All around

Attualmente in corso a Padova, centinaia di atleti italiani si stanno confrontando nei campionati nazionali assoluti di artistica. È quasi un mondiale quello che sta andando in scena al Palaindoor organizzato dalla Corpo Libero Gymnastics Team, per il blasone di alcuni dei protagonisti in pedana, per il livello tecnico espresso nei loro esercizi, per gli ufficiali di gara. La competizione veneta è un importante banco di prova in vista dei Mondiali di Anversa, qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Si è appena conclusa la sfida conclusiva dell’All around donne che ha incoronato Alice D’Amato, 46esima regina in 85 edizioni, con il complessivo sui quattro attrezzi di 113.550, conquista il suo primo titolo assoluto. Sul podio, insieme a lei Manila Esposito (pt. 111.800) ed Elisa Iorio (108.550).