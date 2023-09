F1 Gp Singapore 2023, Alonso: “In circuiti cittadini siamo più vicini agli altri team”

Fernando Alonso è carico in vista del prossimo Gp di Singapore. Nel circuito cittadino asiatico il pilota spagnolo si sente competitivo e più vicino rispetto al solito rispetto agli team di solito più veloci. Queste le parole di Alonso nella conferenza stampa di presentazione del GP.

Alonso: “I muri sono vicini, la temperatura più alta, c’è fiducia della macchina. Costruiremo questa fiducia nelle prove libere. Avremo fiducia e la prestazione che a Monza non avevamo. Speriamo di essere più veloci di Monza. Con gli altri siamo vicini soprattutto in alcuni circuiti cittadini come Monaco e questo dà delle buone sensazioni. Dobbiamo costruire il nostro week-end. Sarà lunga fino alla fine e ci saranno bassi ed alti per tutti. In alcune gare sembriamo poter essere subito dietro la Red Bull, in altre situazioni siamo quinti o sesti. Sembra che siamo in lotta con i big, una per volta aperti. Vettel non esclude il ritorno? Boh. Non lo so. Se torna è una sfida da non sottovalutare tornare in F1. Potrebbe essere una sfida con se stesso”