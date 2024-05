F1 GP Emilia Romagna 2024, Alonso: “Giornata difficile, per la gara non mi aspetto nulla”

Intervenuto ai microfoni di DAZN Espana, Fernando Alonso ha fatto un bilancio del sabato a Imola, in occasione delle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna 2024 di F1: “Non è stata una giornata facile. Prima mi mancavano i giri della mattina e poi in Q1 abbiamo messa benzina per tutta la sessione, con alcuni pit stop per darmi più possibilità di girare. Dopo il primo tentativo la squadra mi ha detto di fermarmi perché avevano visto qualcosa. Ho chiesto loro se fossero sicuri di fare quell’ultimo giro con cui avrei potuto entrare in Q2, ma hanno insistito per tornare ai box“.

“Partire dall’ultima fila sarà molto difficile, specialmente in un circuito dove sorpassare è molto complicato. Non mi aspetto nulla se non finire la gara, tornare a casa e pensare a Monaco – ha aggiunto lo spagnolo, che ha infine elogiato il team – Il lavoro che ha fatto la squadra è stato fantastico. Vediamo quello che siamo capaci di fare in gara, ma voglio ringraziare ognuno di loro“.