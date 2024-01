NFL, Chiefs-Dolphins a -20 gradi: 15 spettatori ricoverati per ipotermia e congelamento

La partita del Wild Card Round di NFL disputata sabato scorso a Kansas City tra i Chiefs e i Miami Dolphins è stata la quarta più fredda della storia con temperature che hanno toccato persino i -20 gradi. Un portavoce dei vigili del fuoco di Kansas City (KCFD) ha rivelato ad ABC News che sono state 69 le chiamate all’interno dell’Arrowhead Stadium, metà delle quali legate all’ipotermia. KCFD ha affermato che alcuni pazienti sono stati curati sul posto, mentre per 15 tifosi si è reso necessario il ricovero: sette per sintomi di ipotermia e tre per sintomi di congelamento (il resto per altri motivi medici). Diverse le reazioni dei presenti. Un tifoso è rapidamente diventato virale sui social per aver sfidato il freddo rimanendo a petto nudo. L’allenatore Andy Reid ha invece dovuto fare i conti con i suoi baffi completamente congelati.

Andy Reid frozen mustache update: pic.twitter.com/ipkzpwKcoo — NFL (@NFL) January 14, 2024