Taekwondo, Roma Grand Prix 2023: 13 azzurri convocati

Grande attesa per il Roma Grand Prix di Taekwondo, in programma al Parco del Foro Italico dal 9 all’11 giugno 2023. Occhi puntati sui migliori 32 atleti del ranking di ogni categoria olimpica, alla ricerca di quei punti decisivi per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono 13 gli atleti convocati dal direttore tecnico Claudio Nolano. A partire da Simone Alessio, fresco campione del mondo ai mondiali di Baku. Assente invece il campione olimpico Vito Dell’Aquila a causa di un infortunio alla mano subito durante il campionato mondiale della scorsa settimana. Tra le donne attesa per vedere all’opera Maristella Smiraglia che lo scorso anno conquistò una storica medaglia di bronzo. Possibile protagonista anche Giada Al Halwani, fresca di una medaglia d’argento allo Spanish Open nella categoria -57kg. Tra le giovani promesse azzurre, occhi puntati su Dennis Baretta, atleta tra i primi dieci del ranking mondiale e proiettato a raggiungere la zona medaglia nella -68kg.

Soddisfatto il presidente Fita Angelo Cito: “Si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto sin dall’inizio. Rappresenta uno degli appuntamenti principali del calendario internazionale. All’inizio è stata una scommessa. Con il sostegno del Coni abbiamo deciso che portare una competizione internazionale sarebbe stata una grande opportunità per il movimento sportivo. Poi abbiamo stupito tutto il mondo. E non solo quello del taekwondo. Grazie anche al prezioso sostegno del comune di Roma e dell’assessorato allo sport che sono sempre stati al nostro fianco. Lo scenario del Foro Italico e la città di Roma ci hanno sicuramente aiutati, ma il lavoro fatto dalla nostra federazione è stato davvero encomiabile. L’idea – con la partnership di Sport e Salute di coprire il ‘Nicola Pietrangeli’, ha lasciato tutti a bocca aperta”. Vito Cozzoli, presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Assessore Alessandro Onorato e alla Federazione, nonché al Presidente Angelo Cito e al Segretario Massimiliano Campo. Questa Federazione è incredibilmente efficiente e produce risultati in ogni ambito. Il connubio tra Sport e Salute, insieme alla FITA, è una combinazione vincente. Il Foro Italico è la casa di tutto lo sport. Il Grand Prix ha già stupito il pubblico e saprà farlo nuovamente anche quest’anno. Sono sicuro che questa edizione sarà un’occasione non solo per lo sport, ma anche per la vita e la pratica sportiva. Vi aspettiamo con entusiasmo”.