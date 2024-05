Canottaggio, preolimpico Lucerna 2024: Mumolo e Cesarini-Rodini in finale

Buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata delle gare della Regata Finale di Qualificazione Olimpica e Paralimpica, in programma in questi giorni a Lucerna, in Svizzera. Al preolimpico che mette in palio gli ultimi pass per i Giochi di Parigi 2024, l’Italremo del dt Cattaneo piazza in finale dalle ultime qualifiche il singolo maschile di Davide Mumolo e dai recuperi il doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini, le campionesse olimpiche in carica di Tokyo.

Il singolarista Mumolo è avanzato questa mattina in semifinale grazie al secondo posto tra Irlanda e Cina nel quarto di finale, infine rimontando la Polonia si è piazzato in finale chiudendo al terzo posto la sua semifinale. Troverà in finale, con due carte olimpiche in palio per le prime due imbarcazioni, Usa, Gran Bretagna, Romania, Norvegia e Irlanda. Dal ripescaggio del doppio dei pesi leggeri femminile volano in finale Cesarini e Rodini, superando il turno con il terzo posto sui quattro disponibili per avanzare

Nella giornata decisiva di domani, in cui si assegneranno le carte e sarà l’ultima occasione per volare alle Olimpiadi, troveremo in finale il singolo, il quattro senza e l’otto a livello maschile, il due senza e l’otto femminile, il doppio pesi leggeri femminile, il quattro con PR3 misto.