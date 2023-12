Superlega, Abodi: “Necessaria tutela dei campionati e inclusività della competizione”

“La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l’assetto va rivisto. Il presupposto fondamentale per me è che ci sia inclusività della competizione, la tutela dei campionati nazionali, dei vivai e della Nazionale”. Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine del Consiglio Nazionale del Coni parla della sentenza UE sulla Superlega. “Oggi è un giorno di assunzione di responsabilità e di profonde riflessioni – ha aggiunto – ma in questi casi cerco di vedere le opportunità, c’è la necessità di rivedere il baricentro di rapporti e interessi. Prima di arrivare alle estreme conseguenze c’è un percorso che l’Uefa può fare”, conclude.