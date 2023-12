Serie B 2023/2024: Girma regala i tre punti alla Reggiana, terza sconfitta consecutiva per il Catanzaro

Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie B 2023/2024, in campo per il Boxing Day, la Reggiana ha sconfitto di misura il Catanzaro. A decidere il match del Mapei Stadium è stata una rete di Natan Girma, la terza di fila dopo quelle segnate a Brescia e Sudtirol, che ha regalato tre punti preziosi alla squadra di Nesta, provvisoriamente a -4 dalla zona playoff ma soprattutto a +6 sulla zona playout. Prosegue invece il momento negativo dei calabresi, giunti alla terza sconfitta consecutiva. Dopo i ko contro Ascoli e Brescia, ne è arrivato un altro contro una squadra alle loro spalle in classifica: si allontano ora le posizioni di vertice della classifica, ma soprattutto possono avvicinarsi altri club da dietro, mettendo così a rischio anche la zona playoff.

