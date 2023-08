Bari-Palermo 0-0, Mignani: “Partita epica, bravi a tirar fuori cuore e attributi”

Michele Mignani, tecnico del Bari, è intervenuto ai microfoni di Tele Bari dopo lo 0-0 contro il Palermo nel match che ha inaugurato il campionato di Serie B 2023/2024: “E’ stata una partita epica che verrà ricordata. Faccio i complimenti ai ragazzi per aver tirato fuori cuore e attributi nella ripresa. Non voglio tornare sugli episodi, il Var dà e toglie. Siamo contenti per il pareggio, ma anche dispiaciuti per le espulsioni e gli infortuni. La speranza è che questa gara possa darci morale“.

Mignani ha poi parlato dei singoli: “Sibilli ha fatto una grande partita, interpretando bene il suo ruolo e facendo vedere qualità e colpi che ci possono aiutare. Brenno? Partita incredibile, il nostro direttore non si è sbagliato su di lui“. Infine, l’allenatore dei pugliesi ha concluso: “La partita è stata davvero lunga, considerando anche il recupero, ma mi aspettavo un avvio di campionato complicato. I ragazzi hanno ottenuto un punto dal grande valore“.