Verona-Inter, Setti: “Di Francesco contento per Simeone. Zaccagni? spero rimanga ma…

by Michele Muzzarelli

Stadio Bentegodi Hellas Verona - Foto Sportface.it

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Inter valevole per la seconda giornata di Serie A. Grande soddisfazione per l’arrivo in Veneto del Cholito Simeone: “Di Francesco è contento del suo arrivo, è sempre stato il nostro obiettivo e sarebbe stato complicato arrivare a fine mercato senza prendere un altro attaccante – ha spiegato Setti – Spero che possa fare bene, per un giovane è difficile in Italia ma noi abbiamo fiducia senza mettergli troppe pressioni.”

Altro tema di mercato quello legato invece alla possibile partenza di Zaccagni: “Fino a quando sono con noi spero che i giocatori restino a vita – ha proseguito il presidente dell’Hellas – Spero che rimanga perchè ha messo in mostra qualità che non pensavamo avesse, poi però non posso fermare qualcosa di importante qualora si dovesse presentare una certa opportunità per lui.” Sull’inizio di stagione del Verona: “Siamo partiti bene, abbinando alcune delle qualità della squadra di Juric ad alcune nel nuovo allenatore.”