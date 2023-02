Sanremo 2023, Amadeus: “Ho sempre avuto il desiderio di avere Mourinho come ospite”

A meno di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, il direttore artistico della kermesse Amadeus, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha rivelato un suo grande sogno, quello di avere come super ospite l’allenatore della Roma, Josè Mourinho: “Ho sempre avuto questo desiderio perché sono un suo grande fan, infatti ho chiamato mio figlio come lui. Lo tiferò sempre, a prescindere dalla squadra che allena. Adoro il suo carisma, la sua personalità e come si relazione con i tifosi. Non l’ho invitato ufficialmente, ma mi piacerebbe farlo. Sarebbe bello averlo all’Ariston, così come è accaduto due anni fa con Sinisa Mihajlovic, che amavo molto perché era carismatico, e Zlatan Ibrahimovic, persone generosissime, di grande umanità“.