Roma, De Rossi polemico: “Per la prima volta penalizzata una squadra italiana in Europa”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato nel post partita della vittoria per 2-1 sull’Udinese, nel recupero della 32esima giornata, soffermandosi sulla scelta della Federazione di non concedere un giorno di riposo in più ai giallorossi: “Era un nostro diritto chiedere di avere eguale tempo per preparare la partita con il Leverkusen, campione di Germania. Questo non è avvenuto ed è credo la prima volta che si penalizza una squadra italiana in questo aspetto. Il risultato alla fine stasera ci ha premiato e ora testa alla sfida con il Napoli per preparare la quale abbiamo soltanto due giorni”.

L’ex giallorosso nonostante l’ingiustizia subita si gode il risultato ottenuto: “Questi tre punti hanno un valore doppio anche perché sono arrivati dopo quella che noi crediamo essere stata un’ingiustizia sul calendario. Il karma, tuttavia, aveva in serbo per noi questo regalo succulento all’ultimo assalto”.