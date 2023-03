Probabili formazioni Salernitana-Bologna, ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Bologna, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Partita delicatissima sia per la corsa alla zona europea, che coinvolge gli ospiti felsinei, che per la salvezza, al momento nelle mani dei granata che non possono però perdere punti per strada. Si parte alle ore 18 di sabato 18 marzo: chi riuscirà ad avere la meglio? Scopriamo assieme le possibili scelte di Sousa e Motta.

QUI SALERNITANA – C’è Piatek con Dia dal 1′, Candreva completa il tridente scelto da Sousa. Sambia confermato a destra.

QUI BOLOGNA – Da valutare Orsolini, Barrow ancora preferito ad Arnautovic con Soriano che torna titolare nel 4-2-3-1 di Motta.

Le probabili formazioni di Salernitana-Bologna:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Mazzocchi; Candreva, Dia; Piatek

Ballottaggi: Dia 55% – Kastanos 45%

Indisponibili: Fazio, Trost-Ekong.

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Ballottaggi: Cambiaso 60% – Lykogiannis 40%, Orsolini 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Bagnoli, Dominguez

Squalificati: –