Probabili formazioni Lazio-Inter, ottava giornata Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Esultanza Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Lazio-Inter, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Big match tra il presente e il passato di Simone Inzaghi, che sfida la sua vecchia squadra con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Ma occhio ai biancocelesti in difficoltà dopo la brutta sconfitta col Bologna e Sarri sulla graticola. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 16 ottobre, queste le possibili scelte dei due tecnici.

QUI LAZIO – Immobile rischia di non poter giocare per infortunio, scalda i motori Muriqi. Per il resto, formazione tipo per Sarri che vuol dare ancora fiducia a Luis Alberto. Acerbi squalificato.

QUI INTER – Inzaghi ritrova Lautaro che ha avuto solo un affaticamento, con lui Dzeko favorito sull’ex di turno Correa.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro

Ballottaggi: Lucas Leiva 60% – Cataldi 40%; Marusic 55% – Lazzari 45%

Indisponibili: Adekanye, Immobile

Squalificati: Acerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Ballottaggi: Dzeko 60% – Correa 4o% , Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: Brazao, Sensi

Squalificati: –