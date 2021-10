Probabili formazioni Milan-Verona, ottava giornata Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Stefano Pioli - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Milan-Verona, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. A San Siro i rossoneri vogliono riportarsi in testa al campionato almeno per una notte e per far ciò necessitano dei tre punti contro gli scaligeri in gran forma da quando hanno cambiato guida tecnica. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 16 ottobre, chi riuscirà a vincere? Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori.

QUI MILAN – Difficile rivedere Ibrahimovic dal 1′, potrà invece senz’altro esserci Giroud che si gioca il posto con Rebic. A centrocampo Tonali e Kessie.

QUI VERONA – Tudor ha l’imbarazzo della scelta in attacco. Si va verso la coppia Lasagna-Simeone, in panchina Caprari e Kalinic.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Ballottaggi: Giroud 55% – Rebic 45%; Tomori 60% – Romagnoli 40%; Tonali 55% – Bennacer 45%

Indisponibili: Bakayoko, Florenzi, Krunic, Calabria, Plizzari

Squalificati: –

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Sutalo, Hongla, Tameze, Barak, Lazovic; Simeone, Kalinic

Ballottaggi: Lasagna 55% – Caprari 45%

Indisponibili: Ruegg, Frabotta, Faraoni, Ilic

Squalificati: –