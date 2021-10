Pagelle Roma-Milan 1-2, voti e tabellino Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Stefano Pioli - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle di Roma-Milan 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Olimpico i giallorossi se la vedono coi rossoneri, in palio tre punti pesantissimi. In vantaggio gli ospiti con la punizione violenta di Ibrahimovic, nella ripresa raddoppia Kessie su un rigore contestato, così come ci sono molti dubbi sull’espulsione a Theo Hernandez. Inutile la rete nel recupero di El Shaarawy. Di seguito i voti ai protagonisti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5; Karsdorp 6 (35’ st Shomurodov sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6 (23’ st Carles Perez 6); Cristante 6, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4.5 (1’ st Afena-Gyan 6); Abraham 5 (18’ st El Shaarawy 6).

In panchina: Boer, Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Bove, Darboe, Zalewski, Tripi.

Allenatore: Mourinho 5.5.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6.5, Tomori 7.5, Kjaer 7.5, Theo Hernandez 5; Kessie 7, Bennacer 7 (31’ st Romagnoli sv); Saelemaekers 6 (23’ st Ballo-Toure 6), Krunic 6, Leao 7 (31’ st Tonali 6); Ibrahimovic 7.5 (13’ st Giroud 6).

In panchina: Mirante, Jungdal, Tonali, Brahim Diaz, Conti, Kalulu, Maldini, Bakayoko, Gabbia.

Allenatore: Pioli 7.

ARBITRO: Maresca di Napoli 5.

RETI: 26’ pt Ibrahimovic, 12’ st Kessie (rig), 48’ st El Shaarawy.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 21’ st Theo Hernandez espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco).

Ammoniti: Zaniolo, Karsdorp, Ibrahimovic, Mancini, Tomori, Giroud, Kessie. Angoli: 5-2. Recupero: 1’ pt, 7’ st.