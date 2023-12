Pagelle Genoa-Inter 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Genoa-Inter 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris nove minuti di stop per via del lancio di fumogeni, nel finale di frazione Arnautovic la sblocca con un gol contestato, poi però il pareggio di Dragusin. Nella ripresa pochissime occasioni per gli ospiti, oggi apparsi in difficoltà sotto molti aspetti. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GENOA (3-5-2): Martinez 6.5; Dragusin 7, Bani 6.5, De Winter 6 (1′ st Vasquez 6); Sabelli 6, Strootman 5.5 (16′ st Malinovskyi 5.5), Badelj 6, Frendrup 6, Martin 6 (33′ st Messias 5.5); Gudmundsson 7, Ekuban 6.5 (16′ st Retegui 6). In panchina: Leali, Thorsby, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames Allenatore: Gilardino 6.5.

INTER (3-5-2): Sommer 5; Bisseck 6.5 (45′ st Pavard sv), Acerbi 5.5, Bastoni 6.5; Darmian 5.5 (33′ st Dumfries 6), Barella 6 (33′ st Frattesi 6), Calhanoglu 5.5, Mkhitaryan 5.5 (45′ st Klaassen sv), Carlos Augusto 5; Thuram 5.5, Arnautovic 7 (25′ st Sanchez 5.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Asllani, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. Allenatore: Simone Inzaghi 6. ARBITRO: Doveri di Roma 5.

RETI: 42′ pt Arnautovic, 52′ pt Dragusin.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni; spettatori 33.249. Ammoniti: Gilardino, Gudmundsson, Dragusin, Barella, Mkhitaryan. Angoli: 8-2 per il Genoa. Recupero: 11′; 9′.