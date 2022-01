Lazio-Atalanta, Hysaj: “Ci è mancata brillantezza in attacco”

by Mattia Zucchiatti

Elseid Hysaj, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Ci è mancata brillantezza li davanti, però credo che abbiamo fatto un’ottima partita e dobbiamo essere contenti per la prestazione”. Queste le dichiarazioni del difensore della Lazio, Elseid Hysaj a Lazio Style Channel dopo il pareggio senza reti dei biancocelesti contro l’Atalanta all’Olimpico. “Potevamo fare di più ma anche loro si coprivano bene, non lasciavano spazio – sottolinea il nazionale albanese, ex Napoli – Abbiamo provato in ogni modo a vincerla però guardiamo anche il lato positivo: non abbiamo subito gol e non abbiamo sofferto contro l’Atalanta che è un’ottima squadra. Oggi la porta è rimasta inviolata e vedremo grandi risultati più avanti. Ora godiamoci questi due giorni liberi ma poi dobbiamo tornare a lavorare per migliorarci ancora”.

Poi ha concluso: “L’Atalanta è rimasta molto dietro la linea della palla, ci pressavano poco per non rischiare e infatti hanno reso difficile la nostra vittoria perché si coprivano molto. Oggi serviva davvero vincere, ma non possiamo tornare indietro, guardiamo i lati positivi di questa gara e cercheremo di vincere le prossime”.