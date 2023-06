Juventus, Pogba si riduce le vacanze: inizierà ad allenarsi 8 giorni prima dei compagni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paul Pogba ha deciso di tagliarsi le vacanze per preparare al meglio la prossima stagione. Reduce da un’annata davvero complicata, in quanto caratterizzata dagli infortuni, il centrocampista francese è determinato a riscattarsi e non vuole perdere tempo. Secondo il quotidiano, dunque, Pogba inizierà a lavorare con i preparatori alla Continassa già il 2 luglio, ben otto giorni prima rispetto ai suoi compagni, attesi al centro sportivo il 10 luglio. Il Polpo vuole fare tutto il possibile per mettersi finalmente alle spalle il lungo infortunio ed è disposto anche a rinunciare ad alcuni giorni di ferie.