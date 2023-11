Juventus-Inter 1-1, Nicolussi Caviglia: “Mi sono fatto trovare pronto, ho lavorato molto per arrivare qui”

Hans Nicolussi Caviglia ha parlato nel post-partita di Juventus-Inter 1-1, posticipo della tredicesima giornata della Serie A 2023/2024. Una serata particolare per il giovane centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero e schierato titolare da Allegri. “Mi sono fatto trovare pronto, ho saputo solo oggi che avrei giocato ma ho lavorato molto per momenti come questo – spiega – Il mister mi ha detto di stare sereno e mi ha chiesto di oscurare le due punte, poi ho toccato meno palloni del previsto perchè anche io a mia volta venivo oscurato dagli avversari.” Sui compagni di squadra: “Tutti abbiamo l’atteggiamento giusto, per me sono tutti esempi da seguire come Danilo e Rabiot.” Sui suoi possibili ruoli, Nicolussi Caviglia appare aperto a più soluzioni: “Posso fare la mezzala, ma mi trovo bene anche a due in mezzo al campo. Posso migliorare a livello tattico.”