Juventus, i cori dei tifosi fuori dal J Medical: “Noi Lukaku non lo vogliamo” (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 24

I tifosi della Juventus che si sono assiepati fuori dal J Medical in occasione delle visite mediche di oggi non hanno perso tempo, facendo subito capire il loro parere in merito agli ultimi sviluppi di mercato. Grande affetto per Federico Chiesa e soprattutto per Leonardo Bonucci, messo fuori rosa dopo oltre 500 presenze in bianconero. Allo stesso tempo i sostenitori della Vecchia Signora hanno fatto partire cori contro il possibile arrivo di Romelu Lukaku: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. Parole chiare che sembrano partire da un’iniziativa spontanea e non legata al tifo organizzato.

Una situazione paradossale e particolare, visto che nelle stesse ore i tifosi dell’Inter stanno aspramente criticando l’ingaggio a parametro zero di Juan Cuadrado, fresco di addio proprio alla Juventus. Intanto in Francia i tifosi del Psg si scagliano contro il possibile arrivo di Vlahovic.

IL VIDEO