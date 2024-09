Inzaghi col turnover ragionato, Inter a caccia dei tre punti in casa di un Monza da decifrare

L’Inter riparte dopo la sosta con l’obiettivo di iniziare un trittico da brividi con i tre punti. Quello col Monza è un impegno da non sottovalutare, ma nulla a che vedere, ovviamente, rispetto a Manchester City di mercoledì e poi al derby col Milan di domenica, ed è per questo che Simone Inzaghi, che può di fatto contare su una seconda squadra in panchina, vara un turnover ragionato per dosare bene le energie, anche in virtù del rientro dalle nazionali di tanti giocatori nerazzurri. E’ per questo che allo U-Power Stadium, dove i brianzoli cercano la prima vittoria del campionato e Nesta, già un po’ sulla graticola, il primo successo da allenatore nella massima serie, tra le fila della capolista – in coabitazione con altre tre squadre – vedremo Frattesi, mattatore assoluto in Nazionale, da titolare in mezzo al campo, così come probabilmente Taremi in avanti per far rifiatare Lautaro, che dal canto suo pur venendo dall’Argentina vorrebbe giocare essendo ancora a secco di gol in campionato. Dietro non ci sarà Bastoni e salgono le quotazioni di Bisseck, Dumfries che rinnova sarà titolare a destra, ma ci sono ancora dei dubbi da sciogliere e l’assenza di una conferenza stampa della vigilia non fa altro che aumentare il numero dei ballottaggi e avvicinarne le percentuali.

Venendo alle statistiche di questo derby giovanissimo, giunto alla sua quinta edizione in A, l’Inter ha perso due anni fa contro i brianzoli e nell’altra sfida aveva pareggiato, quindi soltanto nella scorsa stagione ha trovato la prima vittoria contro questa rivale, bissando al ritorno prima della Supercoppa. I nerazzurri sono anche imbattuti all’U-Power Stadium contro il Monza e in questo stadio sono stati segnati addirittura dieci gol nei due precedenti terminati 2-2 e 1-5. Dopo un filotto nello scorso anno di sette vittorie esterne consecutive, l’Inter non è riuscita a vincere tre delle ultime quattro partite fuori casa, e ha cominciato con il pari col Genoa in questo campionato prima di giocarne due di fila a San Siro. Per il Monza, e non solo per Nesta, infine, c’è da sfatare il tabù vittorie: tra le squadre iscritte in questa Serie A è quella che attende la vittoria da più turni, visto che sommando gli ultimi nove dello scorso anno e i primi tre di quest’anno siamo giunti a dodici partite a secco, con cinque pareggi e sette sconfitte e la metà degli incontri senza reti all’attivo. In caso di vittoria, infine, l’Inter potrebbe per la quarta volta consecutiva totalizzare almeno tre successi nelle prime quattro di campionato, come non accade dal 1955/56.