Inter, Thuram: “Milan? Ognuno fa le sue scelte, i fischi non mi preoccupano”

Marcus Thuram non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura con l’Inter. “Mi ero già immaginato due anni fa con questa maglia addosso. E poi l’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. È una cosa che non ho dimenticato ed è stato naturale scegliere loro“, le sue parole in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Fare più di 13 gol? Lavoro per questo – ha aggiunto, parlando poi di Lukaku – Dico solo che io e lui siamo differenti. Lo rispetto, ma io sono altro, siamo molto diversi”.

Durante la finestra di calciomercato estiva, Thuram era finito anche nel mirino del Milan. “Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un Derby, sarebbero arrivati in ogni caso“, ha concluso.