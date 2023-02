Inter, Di Canio: “Neroazzurri i migliori in Italia, ma hanno un grande problema di leadership”

L’ex calciatore della Lazio, Paolo Di Canio, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e delle sue caratteristiche. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “L’Inter è la squadra migliore d’Italia, nei numeri è la più completa degli ultimi tre anni. E’ stata per tre volte la miglior difesa, sempre tra le prime per quanto riguarda l’attacco. Allo stesso tempo però ha un grande problema di gestione dei momenti e di leadership, che credo derivi da una mancanza del suo allenatore. Basti vedere lo scorso anno, in cui ha perso il titolo solo per colpe proprie”.