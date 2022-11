Fiorentina, Jovic non si nasconde: “Qui per ritrovare la forma e tornare in una big”

Fanno discutere le dichiarazioni che l’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, ha rilasciato al portale serbo ATV. L’ex Real Madrid ha commentato la sua decisione di approdare a Firenze: “Avevo proposte da club più prestigiosi, ma ho scelto la Fiorentina perché la reputo un buon trampolino di lancio. Voglio ritrovare la forma migliore e tornare in un top club“. Così l’attaccante serbo, che ha anche sottolineato di aver abbassato le sue pretese economiche pur di approdare in Toscana. Parole che sicuramente non faranno felici i tifosi viola, specialmente viste le prestazioni offerte da Luka.