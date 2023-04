Cremonese-Atalanta 1-3, Gasperini: “Vittoria importante, da qui alla fine corsa a eliminazione”

“Siamo quarti? Noi abbiamo giocato già. Importante aver fatto tre punti, poi la classifica la vedremo domani sera. Mancano 10 giornate, sono veramente tante, per noi era importante vincere per restare nel gruppo di testa e prendere vantaggio su chi insegue, ora inizierà una gara a eliminazione e noi siamo lì a giocarcela”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della vittoria sul campo della Cremonese: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato parecchi passaggi, ritmi non troppo alti. Noi sicuramente li abbiamo controllati bene ma cercavamo giocate migliori. Alzando il tasso tecnico siamo stati superiori nel secondo tempo, ci stavano un gol-due gol in più”.

Sull’abbondanza in attacco: “Il reparto d’attacco è fondamentale, abbiamo una base di squadra sempre competitiva, ora per la prima volta nella stagione li abbiamo tutti lì davanti a disposizione, anche se ci sono state le nazionali di mezzo. Averli tutti a disposizione è capitato pochissime volte nell’anno, per noi è fondamentale. Non era facile nel primo tempo per Muriel, Pasalic e Zapata, Muriel aveva un problema al dito e ha preso un brutto pestone. Pasalic veniva dalle nazionali, poi nel secondo tempo ho confidato nella freschezza di Hojlund, Lookman e Boga”.