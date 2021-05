Caos Lazio-Torino: Tare inibito fino al 31 maggio, Vagnati e Cacicia squalificati

by Sofia Cioli

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

La Lega Serie A ha reso note, tramite un comunicato ufficiale, le decisioni prese dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda la sfida tra Lazio e Torino, recupero della sesta giornata della Serie A 2020/2021. Una giornata di squalifica per Pereira (Lazio), Luiz Felipe (Lazio) e Luis Alberto (Lazio). Squalificato per una giornata di gara anche il vice di Nicola, Manuele Cacicia “per avere proferito, al 38esimo minuto di gioco, un’espressione blasfema“. Ammenda di 5 mila euro e inibizione fino al 31 maggio per il ds biancoceleste Tare Igli, squalifica a tutto il 24 maggio per Davide Vagnati.