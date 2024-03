Atalanta-Bologna, Thiago Motta: “Zirkzee merita la nazionale. Ammiro Gasperini”

“Quanto c’è di Gasperini nel mio Bologna? Qualcosa c’è di sicuro, anche perché con lui ho vissuto tante cose belle: nel modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano. Porto con me tante delle cose che ho imparato con lui. Ammiro il suo lavoro”. Lo ha detto il tecnico rossoblù Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta del suo ex allenatore ai tempi del Genoa. Non è allievo contro maestro, ci tiene a precisare, ma “solo Atalanta contro Bologna”. “Se il maestro deve temere l’allievo? Non è il caso, perché non giocano Gasperini contro Thiago Motta. Ma solo Atalanta contro Bologna. Cerco di aiutare i ragazzi ad entrare in campo al massimo, sono consapevole che i grandi protagonisti in questo sport sono loro. Quindi non vedo una competizione tra i due allenatori, ma tra due grandi squadre”. Zirkzee è stato convocato dall’Olanda: “Sono contentissimo per lui e se lo merita al 200% per quello fatto vedere fino ad oggi. È un passo in più nella carriera, ma dovrà continuare a fare quello che sta facendo anche per aiutare la sua nazionale”. La concorrenza nel reparto offensivo è maggiore con l’arrivo di Santiago Castro: “Si sta inserendo bene è presto ma l’ho visto molto propositivo negli allenamenti, se continua così avrà un grande futuro”.