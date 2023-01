Probabili formazioni Spezia-Napoli: ventunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Spezia-Napoli, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Grande attesa per questa sfida con le due squadre che inseguono l’obiettivo dei tre punti. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 5 febbraio. Gotti, senza Nzola e Gyasi, cerca l’impresa per evitare la terza sconfitta consecutiva. Il Napoli vuole blindare la vetta ma dovrà farlo senza i tifosi al seguito, dopo il provvedimento che vieta ai supporters partenopei di andare in trasferta. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

SPEZIA – Aspettando novità dal mercato (Shomurodov su tutti), Gotti fa la conta. Emergenza in ogni reparto. Out Nzola per infortunio e Gyasi per squalifica. A centrocampo fuori Zurkowski e forse Kovalenko.

NAPOLI – Due ballottaggi, i soliti: Zielinski-Elmas e Politano-Lozano. I primi sono in vantaggio. Per il resto spazio ai titolarissimi che stanno dominando un campionato.

Le probabili formazioni di Spezia-Napoli

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Maldini

Ballottaggi: Hom 55% – Ferrer 45%; Bourabia 55% – Esposito 45%

Indisponibili: Zoet, Bastoni, Ekdal, Nzola, Zurkowski, Kovalenko (in dubbio)

Squalificati: Gyasi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ballottaggi: Politano 60% – Lozano 40%; Zielinski 55% – Elmas 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –