Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: decima giornata Serie A 2021/2022

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina, match della decima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 27 ottobre in questo turno infrasettimanale che offre una sfida chiave per Sarri e Italiano all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LAZIO – Tornano Luiz Felipe e Acerbi dopo la squalifica. Luis Alberto spera in una maglia da titolare con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic ma Basic è in vantaggio.

FIORENTINA – Castrovilli spera ma potrebbe partire dalla panchina dopo il pieno recupero. Callejon, Vlahovic e Gonzalez nel tridente d’attacco. Ancora out il portiere Dragowski.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Basic 55% – Luis Alberto 45%

Indisponibili: Zaccagni

Squalificati: –

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon

Ballottaggi: Torreira 55% – Amrabat 45%; Callejon 60% – Sottil 40%

Indisponibili: Dragowski, Pulgar, Cerofolini

Squalificati: –