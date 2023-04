Usa: Dest convocato per l’amichevole contro il Messico

Il difensore Sergiño Dest, inutilizzato dal Milan per quasi tre mesi, è l’unico giocatore che gioca in Europa tra i 23 convocati dell’allenatore ad interim degli Stati Uniti Anthony Hudson per una partita amichevole in programma il 19 aprile contro il Messico a Glendale, in Arizona. Quattro giocatori faranno il loro esordio in nazionale: i difensori Caleb Wiley e Joshua Wynder e i portieri Drake Callender e Roman Celentano. Probabile che i portieri facciano da sostituti a Sean Johnson, che è tra i 10 reduci dalla Coppa del Mondo. La partita non è in una data prevista dalla Fifa, il che significa che i club non sono tenuti a rilasciare giocatori.