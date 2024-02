Regolamento Capo Verde-Sudafrica: cosa succede in caso di pareggio al 90′?

È il giorno di Capo Verde-Sudafrica, match dei quarti di finale di Coppa d’Africa, in programma alle 21:00 di sabato 3 dicembre. Le due sorprese di questa edizione, dopo aver eliminato rispettivamente Mauritania e Marocco, cercano il pass per la semifinale. Tutto da decidere in novanta o forse più minuti. Il regolamento della competizione infatti non riserva sorprese. In caso di pareggio al triplice fischio dell’arbitro, le due squadre prenderanno parte a due tempi supplementari da quindici minuti. In caso di parità, spazio ai calci di rigore secondo le tradizionali regole Fifa. La semifinale ai Bafana Bafana manca addirittura dal 2000, mentre Capo Verde non ha mai superato lo scoglio dei quarti di finale.