Portogallo-Georgia, Martinez: “Niente rivoluzioni di formazione, Cristiano Ronaldo gioca”

Turn over sì, ma senza esagerare. E soprattutto senza toccare due giocatori chiave: Cristiano Ronaldo e Diogo Costa. A dirlo è il Ct del Portogallo, Roberto Martinez alla vigilia dell’ultima partita del girone di Euro 2024, che vede i lusitani già qualificati da primi agli ottavi di finale. “Abbiamo preparato la partita per vincere. Domani l’undici titolare sarà pieno di giocatori importanti. In porta ci sarà Diogo Costa perché non mi piace la rotazione dei portieri. Non c’è una rivoluzione, ma una squadra competitiva. E posso dire che domani il capitano (Ronaldo, ndr) sarà nell’undici di partenza”. Il motivo è chiaro: “La sua stagione è stata molto costante e ha giocato tutte le partite, mettendo nelle gambe tanti minuti. Se Cristiano vuole mantenere il ritmo di gara, non è bene fermarsi adesso e poi tornare a giocare tra sei giorni”.

Martinez afferma che “l’integrità del torneo è essenziale” e quella di domani “è una partita importante perché il risultato stabilirà chi si qualificherà e chi no. La Georgia ha disputato un Europeo molto interessante. Avrebbe potuto battere la Repubblica Ceca con l’ultimo tiro nello scontro diretto e sono stati molto competitivi contro la Turchia. Dobbiamo continuare a mostrare la stessa concentrazione e vincere”. E su Joao Felix: “Tutti vogliono essere nell’undici titolare e giocare 90 minuti. Ma se vogliamo vincere come nazionale, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: in campo, fuori, in allenamento. João vuole giocare ed è pronto, ha messo il giusto atteggiamento, il lavoro e l’ impegno e come lui anche gli altri giocatori”.