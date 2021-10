Pagelle Italia-Spagna 1-2: voti e tabellino Nations League

by Antonio Sepe

Jorginho con la maglia della nazionale italiana - Foto Antonio Fraioli

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i gol di Italia-Spagna 1-2, match valevole per la Nations League. Dopo 37 risultati utili consecutivi, la Nazionale di Roberto Mancini subisce una sconfitta. A decidere il match di San Siro è una doppietta di Ferran Torres, che gela gli azzurri nel primo tempo. In inferiorità numerica per l’espulsione di Bonucci, l’Italia prova a riaprirla con Pellegrini, ma è troppo tardi. In finale ci va la Spagna. Di seguito le pagelle e il tabellino del match.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5.5, Bonucci 4.5, Bastoni 5, Emerson 5.5; Barella 5.5 (26’ st Calabria 6), Jorginho 5.5 (19’ st Pellegrini 6.5), Verratti 5 (13’ st Locatelli 5.5); Chiesa 7, Bernardeschi 5 (1’ st Chiellini 6), Insigne 5.5 (13’ st Kean 5.5).

In panchina: Sirigu, Meret, Dimarco, Acerbi, Cristante, Berardi, Raspadori.

Allenatore: Mancini 5.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6.5, Azpilicueta 6, Laporte 6.5, Pau Torres 6, Alonso 6.5; Koke 6 (30’ st Merino 6), Busquets 6.5, Gavi 6.5 (39’ st Sergi Roberto sv); Sarabia 6 (30’ st Gil 6), Ferran Torres 7.5 (4’ st Pino 6), Oyarzabal 6.5.

In panchina: Sanchez, De Gea, Reguilon, Eric Garcia, Martinez, Porro, Rodri, Fornals.

ARBITRO: Sergei Karasev (Russia).

RETI: 17’ pt Ferran Torres, 47’ pt Ferran Torres, 38’ st Pellegrini.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 41’ pt espulso Bonucci per doppia ammonizione. Ammoniti: Azpilicueta, Sarabia, Pino, Locatelli, Oyarzabal. Angoli: 5-1 per la Spagna. Recupero: 1’ pt, 5’ st.