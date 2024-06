Euro 2024, i verdetti del girone C: Inghilterra prima, Danimarca e Slovenia qualificate

I verdetti del girone C, uno dei più pazzi di Euro 2024: il doppio 0-0 nella terza e ultima giornata conferma l’Inghilterra al primo posto, mentre la Danimarca prevale sulla Slovenia per il ranking. Con tutte le statistiche in parità, compresi i cartellini gialli, infatti, è questa la discriminante che premia Eriksen e compagni, ma comunque la Slovenia ottiene la qualificazione come una delle migliori terze. Eliminata, invece, la Serbia, che chiude al quarto posto.

Partita a senso unico, quella giocata dall’Inghilterra contro la Slovenia, ma la Nazionale dei Tre Leoni non riesce mai a sfondare realmente. E quando lo fa, lo fa in maniera irregolare: infatti, Saka aveva trovato la rete nella prima metà di primo tempo, ma in precedenza c’era il fuorigioco di Foden sul filtrante di Rice. È, di fatto, l’unico spunto trovato dall’Inghilterra in una partita in cui la Slovenia si è quantomeno distinta per la caparbietà e la solidità della fase difensiva.

Qualche emozione in più nella partita tra Danimarca e Serbia, anche se pure in questo caso ci sono state poche occasioni nitide. Il primo tempo, infatti, scivola via senza particolari emozioni, e Rajkovic è attento nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Nel secondo tempo, Stojokovic inserisce Jovic e Tadic, e il centravanti, anche in questo caso, è protagonista in un gol annullato ai serbi: infatti, il numero 8 è partito leggermente in fuorigioco nell’azione che poi aveva portato all’autogol di Andersen. Nell’ultimo quarto d’ora entra anche Vlahovic, ma il risultato non cambia.

La classifica del girone C di Euro 2024

Inghilterra 5

Danimarca 3

Slovenia 3

Serbia 2