Taranto-Gelbison potrebbe non essere finita coi novanta minuti regolamentari. La società rossoblù, come ha dichiarato AntennaSud, presenterà reclamo riguardo alla posizione di un calciatore che, all’atto del riconoscimento, avrebbe presentato la fotocopia di un documento d’identità al posto dell’originale come previsto dall’art. 71 delle NOIF.